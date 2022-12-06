«Всё смазали»: Анна Седокова натерлась маслом, чтобы влезть в новый костюм, и показала это на видео

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова уже несколько месяцев занимается своим телом. Она каждый день уделяет время тренировкам и следит за правильным питанием. Но даже это не помогает ей с узкими сценическими костюмами. На новых съемках певице пришлось обмазаться маслом, чтобы влезть в наряд.

Седокова опубликовала несколько сторис, в которых показала процесс натягивания красных перчаток. Как призналась артистка, большего продемонстрировать она пока не может, но ей очень захотелось поделиться тем, с чем ей приходится сталкиваться на работе. «Сейчас мы все смажем. Это, к сожалению, все, что мы можем вам показать», - смеясь, призналась певица.