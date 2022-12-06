«Всё смазали»: Анна Седокова натерлась маслом, чтобы влезть в новый костюм, и показала это на видео
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова уже несколько месяцев занимается своим телом. Она каждый день уделяет время тренировкам и следит за правильным питанием. Но даже это не помогает ей с узкими сценическими костюмами. На новых съемках певице пришлось обмазаться маслом, чтобы влезть в наряд.
Седокова опубликовала несколько сторис, в которых показала процесс натягивания красных перчаток. Как призналась артистка, большего продемонстрировать она пока не может, но ей очень захотелось поделиться тем, с чем ей приходится сталкиваться на работе. «Сейчас мы все смажем. Это, к сожалению, все, что мы можем вам показать», - смеясь, призналась певица.
Также Анна рассказала, что на съемках клипа ей пришлось мыть голову дешевым крем-мылом с календулой и ромашкой, что стало для нее настоящим испытанием. «Я хожу в самые дорогие салоны красоты. Я трачу сотни тысяч миллиардов на уход за своими волосами. И чем мне моют сегодня голову», - рассказала певица в сторис. Правда, немного позже она все же призналась, что пошутила, ведь она без люксового ухода не выходит из дома.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Анна Седокова расстегнула платье и потрясла фанатов пышными формами.