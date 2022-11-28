Анна Седокова публично расстегнула платье и потрясла пышной грудью перед камерой
Экс-солистка группы «ВИА Гра» уже несколько месяцев занимается своей фигурой и следит за питанием. После летнего отдыха Анна Седокова заметила лишние килограммы и решила худеть. Теперь певица постоянно делится результатами тренировок с подписчиками и часто хвастается подтянутым телом.
Сегодня Седокова порадовала фанатов интригующим видео в социальных сетях. На нем артистка расстегнула черное платье-футляр и наклонилась, продемонстрировал пышную грудь. В комментариях пользователи пришли в восторг от новой публикации Анны. Они стали делать комплименты ее внешности и округлым формам. «Какая красивая», «Соблазнительно», «Лютейшая красотка», - писали фанаты.
Анна Седокова
Социальные сети Анны Седоковой
Анна Седокова
Отметим, что совсем недавно Анна решила сменить имидж. Весной этого года она шокировала аудиторию, обрезав длинные волосы и перекрасившись в блондинку. Тогда Седокова заверяла, что ей очень нравится ее новая внешность, однако длился восторг певицы недолго. На прошлой неделе Анна посетила салон и нарастила волосы, а также вернула прежний цвет. Поклонники пришли к единому мнению, что так Седокова выглядит намного естественнее и привлекательнее.
К слову, певица сейчас часто страдает из-за одиночества, потому что редко видится с мужем. Недавно она прокомментировала сложившуюся ситуацию в их семье и назвала причины нечастых встреч с супругом.