Диана Пожарская заговорила про запреты в браке с Иваном Янковским

Диана Пожарская рассказала о реакции Ивана Янковского на откровенные сцены с ее участием. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера сериала «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и исполнитель главной роли — Иван Янковский. Вместе с актером на красной дорожке появилась его жена Диана Пожарская. В беседе с прессой Диана призналась, что они с мужем всегда обсуждают новые проекты друг друга.

«Мне кажется, было бы странным, если бы мы друг с другом не советовались. Но у Ивана настолько тонкий вкус и чутье к этому делу, что я всегда ему говорю о том, что в первую очередь он должен слушать свое сердце», — высказалась знаменитость.

Актриса заявила, что у них в отношениях нет запретов, в том числе и на откровенные сцены в кино. Пожарская назвала их пару «профессионалами», которые с пониманием относятся к рабочим моментам.

«Мы профессионалы, я считаю. Если это имеет место быть в картине, если это оправдано, то почему нет?» — резюмировала Диана.

Ранее Иван Янковский рассказал о своем райдере на премьере «Преступления и наказания». Подробности читайте в этой новости.