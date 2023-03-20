Всё предвидела: пророчество Оксаны Домниной нашли в Сети

Рядом с фигуристом Романом Костомаровым, который третий месяц борется за жизнь в «Коммунарке», все время находится его жена Оксана Домнина. В 2019 году спортсменка дала интервью, в котором предсказывала «трудные моменты» и призывала их «пережить».

Домнину спрашивали, как быть, когда в детстве отдают в профессиональный спорт. Ее ответ стал поистине пророческим.

«Иногда думаешь: «Боже мой, когда уже все это закончится?» Но нужно перетерпеть, нужно думать только о хорошем, нужно думать о том, что у тебя все получится, позитивно настраиваться, постараться пережить все трудные моменты, которые у тебя происходят», - сказала фигуристка.

В заключение она произнесла: «Завтра будет лучше, чем сегодня, если сегодня тебе тяжело».

На днях стало известно, что Костомарову ампутировали гораздо больше, чем сообщали СМИ. Источник рассказал, что помимо стоп и кисти руки, спортсмену отрезали голени. Решение по ампутации второй руки не принято, но она «чернеет». Врачи «пока ждут», как будет развиваться процесс.

Недавно в Сети обнаружили снимок, на котором Костомаров сидит без коньков под знаком инвалида. Поклонники назвали изображение пророческим.