В Сети набирает популярность пророческий снимок Костомарова, сидящего без коньков под знаком инвалида

В Сети появился архивный снимок фигуриста Романа Костомарова, который поклонники назвали пророческим. Если внимательно разглядеть фото, то там спортсмен сидит под знаком инвалида, держа коньки в руках.

Фото обнаружил Telegram-канал «НеМалахов». Источник считает, что на снимке уже были знаки, указывающие на плохие события в будущем.

«Какое фото Костомарова. Пророческое... Снял коньки и сел под знак инвалида», - говорится в публикации.

На снимке, действительно, фигурист держит коньки в руках, переобувшись в кроссовки. При этом Костомаров сидит на ступеньках на подушке, а прямо у его головы находится знак инвалида.

Тяжелая болезнь фактически превратила выдающего спортсмена в инвалида. Костомарову ампутировали стопы и пальцы на руках.

Недавно стало известно, что сепсис продолжает прогрессировать. Врачи говорят, что существует вероятность новых операций – возможно, фигуристу будут резать руки и ноги еще выше, чтобы остановить отмирание тканей.

8 марта появилась свежая информация о состоянии Костомарова. Ее озвучили фигурист Илья Авербух, а также источники в окружении спортсмена.