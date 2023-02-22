«Всё кончено!»: лишившаяся спектаклей Лия Ахеджакова приняла окончательное решение об эмиграции в США

Лия Ахеджакова много лет была звездой «Современника», но февраль 2023 года стал роковым для ее карьеры. Постепенно актрису снимали с ролей, пока не отменили последний спектакль с ее участием. По словам руководства театра, на нее якобы подали много жалоб зрители, поэтому им пришлось попрощаться.

Теперь Лия Меджидовна обычная пенсионерка, оказавшаяся в затруднительном положении. Уже не первую неделю за ней следит общественность, выжидая, когда она примет решение об эмиграции. Ведь не так давно в Израиль уехал и Дмитрий Назаров, которого уволили из МХТ им. Чехова из-за его взглядов. Ахеджакова призналась, что ей действительно предложили работу в США, но ехать она по-прежнему не собирается.

«Нет, эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне поехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня сил на это нет. Не тот возраст. Да я и этот удар очень трудно переживаю. Всё кончено! Это очевидно», - заявила актриса.

И хоть Лия Меджидовна на ПМЖ не собирается перебираться за границу, ненадолго она все же вскоре уедет из страны из-за гастролей. Артистка выступит 16 и 17 марта на Кипре со спектаклем «Мой внук Вениамин». Также в ее планах показать постановку и в других европейских городах.

Ранее Михаил Шахназаров опроверг информацию об окончательном увольнении Ахеджаковой из «Современника». По его утверждению, был отменен спектакль с ее участием, но она по-прежнему числится в труппе.