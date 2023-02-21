«У нее ставка»: почему Ахеджакова продолжает получать деньги в «Современнике»

Совсем недавно в мире отечественного кино произошел раскол. Весь интернет облетела новость о том, что Лию Ахеджакову уволили из «Современника», в котором она работала долгое время. После этого публика поделилась на два лагеря: кто-то встал на поддержку 84-летней актрисы, а кто-то поддержал подобное решение, сославшись на дерзкие высказывания Ахеджаковой. Сегодня Михаил Шахназаров в эфире шоу «Абзац» прокомментировал ситуацию вокруг знаменитости.

По словам мужчины, никто артистку из театра не увольнял. На самом деле просто произошло закрытие спектакля с ее участием. Вот почему звезда «Служебного романа» продолжает получать деньги от организации.

«Мне ребята из труппы сказали, что Лию Ахеджакову из театра никто не увольнял. Просто закрыли спектакль. У нее там ставка какая-то»,— высказался Михаил.

К слову, сама актриса пока никак не комментировала слова Шахназарова.

Ранее о судьбе Ахеджаковой высказался Василий Бочкарев. Подробности читайте в этой статье.