«Всё будем делать!»: 70-летняя Успенская рассказала о новых пластических операциях

Певица Любовь Успенская заявила, что готова к новым пластическим операциям. Во время разговора с журналистами артистка похвасталась фигурой и высказалась о дальнейших изменениях во внешности.

Видео с исполнительницей хита «Кабриолет» появилось в Telegram-канале «Светский хроник». На кадрах Любовь позировала перед корреспондентами в модном наряде и в прекрасном настроении. Ей напомнили слова Шуфутинского о том, что Успенская ощущает себя на 35 лет. Она заулыбалась и прокомментировала, готова ли дальше продолжать изменять внешность, в том числе с помощью хирургов.

«Ребята, пока есть пластика, мы всё будем делать!» – заявила певица.

При этом исполнительница не стала раскрывать, над чем именно хотелось бы поработать. Она закончила разговор.

Напомним, что в последнее время Любовь Залмановна оказалась в центре сразу нескольких скандалов с судами. Сначала она разбиралась с коллегой по сцене Филиппом Киркоровым из-за своих слов о «женоненавистнике», и его слов о «попрошайке». После же выяснилось, что на саму Успенскую подала в суд автор хита «По полюшку» Наталья Лапина.

Ранее мы писали о том, что Успенская прокомментировала победу Киркорова в суде фразой «возьмешь мелочью?».