passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
19:31, 26 января 2023
1 мин.

«Всякое бывает»: травмы Лизы Арзамасовой больше невозможно скрывать

Лиза Арзамасова рассказала, не боялась ли покалечиться при сложных трюках.

«Всякое бывает»: травмы Лизы Арзамасовой больше невозможно скрывать

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

Актриса Елизавета Арзамасова заявила, что непрофессиональным участникам спортивных проектов невозможно избежать травм и они должны это понимать, соглашаясь на работу.

По словам Арзамасовой, чтобы избежать травм, «пусть и небольших», у непрофессионалов «недостаточно физической подготовки».

«Во время тренировок, действительно, всякое бывает», - сказала актриса.

Говоря о том, не боялась ли она покалечиться в спектакле «Золушка», где героиня летает над сценой, Арзамасова отметила: «Я даже обрадовалась, что Золушка с принцем «улетят от счастья» по-настоящему».

Ранее Арзамасова раскрыла, из-за какой болезни были отменены все ближайшие спектакли с ее участием.

Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Теги:
#Лиза Арзамасова
,
#травмы
,
#спектакль
,
#трюк
Новости партнеров
О чем говорят