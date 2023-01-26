«Всякое бывает»: травмы Лизы Арзамасовой больше невозможно скрывать
Лиза Арзамасова рассказала, не боялась ли покалечиться при сложных трюках.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Актриса Елизавета Арзамасова заявила, что непрофессиональным участникам спортивных проектов невозможно избежать травм и они должны это понимать, соглашаясь на работу.
По словам Арзамасовой, чтобы избежать травм, «пусть и небольших», у непрофессионалов «недостаточно физической подготовки».
«Во время тренировок, действительно, всякое бывает», - сказала актриса.
Говоря о том, не боялась ли она покалечиться в спектакле «Золушка», где героиня летает над сценой, Арзамасова отметила: «Я даже обрадовалась, что Золушка с принцем «улетят от счастья» по-настоящему».
Ранее Арзамасова раскрыла, из-за какой болезни были отменены все ближайшие спектакли с ее участием.