«Всякое бывает»: травмы Лизы Арзамасовой больше невозможно скрывать

Актриса Елизавета Арзамасова заявила, что непрофессиональным участникам спортивных проектов невозможно избежать травм и они должны это понимать, соглашаясь на работу.

По словам Арзамасовой, чтобы избежать травм, «пусть и небольших», у непрофессионалов «недостаточно физической подготовки».

«Во время тренировок, действительно, всякое бывает», - сказала актриса.

Говоря о том, не боялась ли она покалечиться в спектакле «Золушка», где героиня летает над сценой, Арзамасова отметила: «Я даже обрадовалась, что Золушка с принцем «улетят от счастья» по-настоящему».

Ранее Арзамасова раскрыла, из-за какой болезни были отменены все ближайшие спектакли с ее участием.