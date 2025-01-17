«Вся жизнь перед глазами проходит»: Ксения Бородина попала в больницу

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото из больницы и рассказала о проблемах с желудком. Звезда призналась, что была на процедуре, которую проводят под наркозом. Рядом с ней был ее жених, блогер Николай Сердюков.

Знаменитость активно ведет соцсети и старается не скрывать от поклонников подробности своей жизни. Она много путешествует с избранником, но на днях испугала фанатов снимком из больничной палаты. Ксения подписала кадр фразой «Утро началось не с кофе», а потом рассказала, что же случилось на самом деле.

«Как же я боюсь больниц и всего, что связано с наркозом. Но такими частыми стали проблемы с желудком, что нужно было пройти процедуру гастроскопия с седацией. И самое страшное в этом всем — фраза „медикаментозный сон“», – написала Ксения.

Она успокоила пользователей Сети и сказала, что этой процедуры не стоит бояться, так как все прошло «быстро и безболезненно». Она сделала выбор в пользу наркоза, так как больше не захотела испытывать неприятные ощущения во время гастроскопии.

«Я эту процедуру три раза прошла без наркоза — и это был ужас: вся жизнь перед глазами проходит. А тут легкий сон. В течение часа приходишь в себя, по результату у меня все окей, с моим весом и образом жизни (когда поесть не успеваешь), поверхностный гастрит уже норма. Но еще взяли биопсию — будем ждать», — добавила она.

Бородина отметила, что все это время ее поддерживал жених Николай Сердюков. Но она много спала и ей даже приснился Таиланд. Звезда думает, что это не просто так.

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