«Вся в маму»: 15-летняя дочь Веры Брежневой снялась в ультракоротком платье

Дочь певицы Веры Брежневой Сара в день 15-летия снялась в коротком платье. Девушка позировала на полу среди больших букетов цветов.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге подростка.

Сара написала под фото: «Именинница».

Девушка выбрала для празднования дня рождения ультракороткое бархатное платье и туфли-лодочки. Верх платья подчеркивал зону декольте.

Интернет-пользователи прокомментировали пост Сары. Они нашли девушку «очень красивой».

«Красотка. Вся в маму», «Восхитительна», «Сногсшибательная», - писали в Сети.

Известно, что Сара несколько лет встречается с бизнесменом. Он является основателем IT-компании. Живут ли возлюбленные вместе, неизвестно.