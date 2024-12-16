Опубликовано 16 декабря 2024, 13:291 мин.
«Вся в маму»: 15-летняя дочь Веры Брежневой снялась в ультракоротком платье
Дочь Веры Брежневой снялась в коротком бархатном платье на полу в день 15-летия.
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Дочь певицы Веры Брежневой Сара в день 15-летия снялась в коротком платье. Девушка позировала на полу среди больших букетов цветов.
Соответствующая публикация появилась в личном блоге подростка.
Сара написала под фото: «Именинница».
Девушка выбрала для празднования дня рождения ультракороткое бархатное платье и туфли-лодочки. Верх платья подчеркивал зону декольте.
Интернет-пользователи прокомментировали пост Сары. Они нашли девушку «очень красивой».
«Красотка. Вся в маму», «Восхитительна», «Сногсшибательная», - писали в Сети.
Известно, что Сара несколько лет встречается с бизнесменом. Он является основателем IT-компании. Живут ли возлюбленные вместе, неизвестно.
Источник фото:Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева