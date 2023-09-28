«Вся в маму»: 12-летняя дочь Ани Лорак поразила зрителей на концерте в Москве

Певица Ани Лорак дала грандиозный концерт в Москве в честь своего 45-летия. Артистка показала не только себя, но и вывела на сцену 12-летнюю дочь Софию, которая родилась в браке с турком Муратом Налчаджиоглу. Зрители заметили, как повзрослела наследница знаменитости.

Скандалы вокруг Ани Лорак не помешали ей устроить концерт в столице. Певица сияла в роскошных нарядах, а зрители одаривали ее аплодисментами. В этот вечер ее поздравляли звезды шоу-бизнеса, в их числе был поп-король Филипп Киркоров. Он подарил красавице букет красных роз и сказал теплые слова.

Зрители также смогли увидеть повзрослевшую дочь исполнительницы. София выбрала для важного мероприятия длинное черное платье с открытым верхом. 12-летнюю школьницу не сразу можно было узнать. Со временем она сильно изменилась и выросла.

«Наблюдаем за этой картиной и восхищаемся Соней… красотка, поет — вся в маму», – поделилась впечатлениями от концерта журналистка Алена Жигалова.

Дочь подарила маме поцелуй в щеку и букет белых роз. СМИ пишут, что прошлой осенью она уехала получать образование за границу. На этом настоял отец подростка. Кроме того, она проводила с ним это лето – родственники путешествовали по Европе.

Сама Лорак нашла счастье с Исааком Виджраку, который был ее наставником по йоге, а после стал бойфрендом. Но его в этот день на сцене рядом с именинницей не было.

Ранее мы писали о том, как Ани Лорак проговорилась о связи с Филиппом Киркоровым. Она призналась, что он заменил ей близкого мужчину.