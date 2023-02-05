«Вся в крови»: Дочь Шукшиной раскрыла драки матери со вторым мужем Касаткиным
Дочь Шукшиной рассказала о погромах и драках в доме.
Фото: Дмитрий Гаврилов/ MainPeople/ Starface.ru
Дочь актрисы Марии Шукшиной, Анна Трегубенко, вспомнила тяжелые ситуации детства. Речь идет о драках матери с Алексеем Касаткиным.
По словам девушки, у нее до сих пор перед глазами всплывают фрагменты ссор — проснёшься, а «стена вся в крови». Супруги с бешенством и злостью обсуждали проблемы во взаимоотношениях. Будучи ребенком, Трегубенко наблюдала, как дом содрогался, билось стекло и хлопали двери.
Напомним, что Анна Трегубенко является дочерью Марии Шукшиной и Артема Трегубенко. Позже мать вышла замуж за бизнесмена Алексея Касаткина, от которого родила сына Макара.
Ранее мы писали, что превратившаяся в мужика дочь Шукшиной рассказала о жизни в новом теле.