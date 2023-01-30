«На пляже я мишень номер один»: превратившаяся в мужика дочь Шукшиной рассказала о жизни в новом теле
Раскачавшаяся 33-летняя дочь Марии Шукшиной рассказала о жизни в новом теле.
Фото: Александр Щеголев/ Starface.ru
Еще несколько лет назад рядом со знаменитой актрисой Марией Шукшиной мелькала стройная дочь, сильно похожая на мать внешне. Однако в последние годы наследница артистки увлеклась бодибилдингом, и ее тело претерпело кардинальные изменения.
Анна призналась в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, что всю жизнь мечтала о фигуре, которая у нее есть сейчас. Для того, что добиться таких результатов, она буквально прописалась в спортзале, и итоги тренировок привели к тому, что хрупкая девушка стала больше напоминать накаченного мужика. Однако дочь Шукшиной все более чем устраивает, и она не слушает хейтеров в Сети, которые часто пишут ей неприятные вещи.
По словам Анны, для набора мышечной массы она не принимает никаких препаратов и гормонов. Только правильное питание и спортивные добавки. Девушке нельзя есть фрукты, сладкое и пить алкоголь. В остальном она себе не отказывает. И сейчас дочь актрисы весит 90 килограммов.
Анна Шукшина
Фото: НТВ "Звезды сошлись"
Также для поддержания формы Анна занимается по два часа в день, после чего отправляется к массажисту. Результатами своих трудов девушка полностью довольна и ничего менять не хочет. Да и ее родные уже давно привыкли к новому телу звездной наследницы.
«На пляже я просто мишень номер один для всех глаз. Все смотрят и глаз не могут оторвать. Это, мне кажется, самое приятное», - поделилась Анна.
Ранее Мария Шукшина вспомнила о ссоре с Владимиром Жириновским, после которой он через некоторое время оказался на смертном одре.