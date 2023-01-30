«На пляже я мишень номер один»: превратившаяся в мужика дочь Шукшиной рассказала о жизни в новом теле

Еще несколько лет назад рядом со знаменитой актрисой Марией Шукшиной мелькала стройная дочь, сильно похожая на мать внешне. Однако в последние годы наследница артистки увлеклась бодибилдингом, и ее тело претерпело кардинальные изменения.

Анна призналась в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, что всю жизнь мечтала о фигуре, которая у нее есть сейчас. Для того, что добиться таких результатов, она буквально прописалась в спортзале, и итоги тренировок привели к тому, что хрупкая девушка стала больше напоминать накаченного мужика. Однако дочь Шукшиной все более чем устраивает, и она не слушает хейтеров в Сети, которые часто пишут ей неприятные вещи.

По словам Анны, для набора мышечной массы она не принимает никаких препаратов и гормонов. Только правильное питание и спортивные добавки. Девушке нельзя есть фрукты, сладкое и пить алкоголь. В остальном она себе не отказывает. И сейчас дочь актрисы весит 90 килограммов.