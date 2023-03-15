«Вся в красных пятнах»: Оксану Самойлову госпитализировали из-за сильных головных болей

В последнее время все внимание публики приковано к семье Оксаны Самойловой. Светская львица и Джиган считаются самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. За долгие годы брака молодые люди успели стать многодетными родителями, однако, ходят слухи, что обстановка в семье сейчас напряженная. Мужчина перестал появляться в личном блоге супруги, а сама Оксана тонко намекает на свое одиночество, рассказывая о 8 марте, проведенных в компании подруг. Сегодня у молодых людей произошла новая неприятность. Как сообщает «Звездач», Самойлову экстренно госпитализировали с сильной головной болью.

Знаменитость еще несколько дней назад жаловалась на плохое самочувствие, однако этой ночью ситуация стала критической. «Я лежу, у меня текут слезы от головной боли. У меня нет температуры, жара, но я вся в каких-то красных пятнах. Ощущение, что кто-то со всей силы давит на виски», — приводит слова Оксаны издание StarHit.

После подобного заявления возлюбленная Джигана больше не выходила на связь.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова вновь намекнула на разрыв с Джиганом. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 69-летняя Любовь Успенская заявила о давлении со стороны мужчин. Артистка немногословно сообщила: «Пытались принизить мой успех». Полное высказывание Успенской смотрите здесь.