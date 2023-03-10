«Грустить не хотелось»: Оксана Самойлова вновь намекнула на разрыв с Джиганом

В последнее время все внимание публики приковано к Оксане Самойловой и Джигану. Молодые люди считались самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе и за долгое время брака стали счастливыми родителями. Кроме того, в конце 2022 года знаменитости сыграли роскошную свадьбу, тем самым отметив годовщину их отношений, и , казалось, что благополучие в их паре будет вечным. Сегодня же поклонники звездной семьи бьют тревогу: уже почти месяц Джиган не появляется в социальной сети супруги, а сама Оксана делает намеки об их расставании. На этот раз Самойлова вновь подогрела эти слухи.

Совсем недавно состоялся Международный женский день, и именно этот праздник представительницы прекрасного пола ждут с особым трепетом. В личном блоге светская львица вышла на связь и сообщила: 8 марта 2023 года она представляла себе совсем иначе. Видимо, девушка хотела его провести с супругом, но вместо этого она была в компании детей и своих подруг.

Оксана призналась: «грустить в такой день не очень хотелось». Вот почему знаменитость решила устроить девичник в компании самых близких друзей. Возлюбленная Джигана удивилась: несмотря на то, что у всех ее подруг есть мужья, «по каким-то магическим обстоятельствам они были свободны 8 марта».

«Все началось с того, что я задумалась, как провести 8 марта. Сидеть дома и грустить — не очень хотелось. Решила сделать небольшой праздник, обзвонила девчонок своих. Представляете, они все сказали, что свободны», — сообщила Самойлова.

Пока новости о разрыве не комментировали ни Оксана, ни Джиган. При этом в СМИ также появились слухи, что на данный момент музыкант испытывает проблемы со здоровьем и находится в больнице. Подробности читайте в этой статье.

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