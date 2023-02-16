Вся в черном и сторонится коллег: вид актрисы Татьяны Друбич напугал поклонников

Одна из самых красивых отечественных актрис Татьяна Друбич недавно появилась на людях, но заставила поклонников волноваться из-за слишком мрачного вида. 62-летняя знаменитость была вся в черном и избегала людей.

Несмотря на возраст, женщина выглядит все также прекрасно. Но она редко выходит в свет. Татьяна сделала исключение ради прощания с мэтром отечественного кинематографа Вадимом Абдрашитовым. Постановщик умер 12 февраля.

В Доме кинематографистов собрались многие звезды. Кроме Друбич, здесь была актриса Вера Алентова, Юлия Меньшова, Леонид Ярмольник, Карен Шахназаров, Алексей Учитель и многие другие.

В Сети появились фото, на которых Татьяна предстала в черной одежде и с охапкой роз. Она держалась в стороне от коллег и была очень грустна. Несмотря на это, поклонники осыпали женщину комплиментами. Некоторые сравнили ее с Верой Алентовой, которая по мнению фанатов, наоборот, утратила былую красоту.

Напомним, что в 2021 году у Друбич умер бывший муж, режиссер Сергей Соловьев. Женщина родила от него дочь Анну, которая живет в Америке. Наследница занимается музыкой, она – композитор.

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