Отекла и надела парик: 72-летняя Надежда Бабкина испугала фанатов внешним видом

Спустя долгое отсутствие Надежда Бабкина вновь появилась на телевидении. Много лет она снималась в программе «Модный приговор», но, когда она была закрыта, пришлось искать другую работу. Теперь певицу пригласили в аналогичное шоу на другом канале, съемки которого недавно стартовали в Москве.

В недавнем интервью Надежда Бабкина заявляла, что полностью готова к модному состязанию, так как считает, что у нее прирожденное чувство стиля. Она призналась, что является примером для подражания для многих телезрительниц, которые, глядя на нее, понимают, что тоже могут красиво одеваться.

Однако в способности Бабкиной верят не все. В Сети ее часто критиковали еще за образы в «Модном приговоре». А после новостей о новом проекте, стали появляться кадры в пабликах с не самыми лучшими стилистическими решениями певицы. Так, Телеграм-канал «НеМалахов» опубликовал снимок, на которой был очередной эксперимент артистки, оказавшийся явно неудачным. На фото Надежда Бабкина была сама на себя не похожа. Пользователи отметили, что у нее бледное и опухшее лицо, что еще больше подчеркивал специфический макияж с графическими бровями, а также на голове у нее был парик в стиле царицы Клеопатры.