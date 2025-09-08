«Вся тряслась»: Волочкова попробовала себя в новом виде спорта

Анастасия Волочкова впервые попробовала себя в футболе. Об этом сообщает Газета.Ru.

Балерина Анастасия Волочкова на днях появилась на матче футбольной Медиалиги. Знаменитость пришла поддержать команду ARS. В какой-то момент Волочкову даже выпустили на поле в качестве игрока — она пыталась забить гол, однако вратарь защитил ворота.

По словам балерины, она очень волновалась перед выходом на поле.

«Что касается вчерашней игры: очень волновалась, что подведу ребят, — они ведь меня так тепло приняли, с белыми розами. Сидя в раздевалке перед игрой, вся тряслась, потому что не представляла, как мне забить гол», — рассказала она.

Волочкова не держит обиду на вратаря, который не поддался ей, но отметила, что сама бы уступила спортсмену, если бы тот пошел в балет.

«Самое главное, что мяч после удара долетел до ворот. Но там был профессиональный вратарь, он его, конечно, поймал. Многие потом говорили, что он мог бы и поддаться. Думаю, пригласи этого вратаря потанцевать со мной на пуантах на сцене, я бы ему поддалась — чтобы человек выглядел более профессионально», — добавила она.

