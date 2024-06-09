«Вся страна знает ее благодаря мне»: Прохор Шаляпин раскрыл правду об отношениях с Анной Калашниковой

Финалист реалити-шоу «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин и певица Анна Калашникова расстались еще 8 лет назад, но их яркий роман продолжают обсуждать до сих пор. Сам артист уверен, что именно благодаря ему экс-возлюбленная обрела популярность, а ее имя все еще на слуху. Об этом он заявил в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Разрыв Прохора Шаляпина и Анны Калашниковой в 2016 году сопровождался громким скандалом. Расставаясь с певцом, артистка заявила, что беременна от него. Однако позднее ДНК-экспертиза показала, что артист не является биологическим отцом ребенка. Эта история тогда прогремела на всю страну, и зрители до сих пор помнят ее.

«Анна должна быть мне благодарна, ведь ее вся страна знает благодаря мне. Как ни крути, но Калашникову знают все. Давно забыли эту всю эту историю с ребенком, даже я уже так смутно ее помню, но все помнят Анну Калашникову. Она блистает везде, на дорожках на красных. По большому счету, кто бы ее знал. Такая, как говорится, раскрутка стоит в нашем шоу-бизнесе миллионы», — заявил Прохор Шаляпин.

Сама же Анна Калашникова, хотя и подтверждает факт пиара, но утверждает, что у нее были «очень большие чувства» к экс-возлюбленному, и считает себя жертвой этой истории. По мнению певицы, артист устроил из их разрыва шоу, а мог обсудить все лично с ней.

«Он устроил настоящее шоу, за что я была обижена очень долгое время. Я не понимала, говорила: „Зачем ты так поступил? Ты мог откровенно мне сказать, что там какие-то есть мотивы к этому, или ты хочешь расстаться“. То есть он использовал это шоу для того, чтобы очень так некрасиво со мной расстаться. И чтобы он был жертвой, а я была обманщицей, разлучницей», — поделилась Анна Калашникова.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с балериной Анастасией Волочковой.