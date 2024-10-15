«Вся система ценностей разрушилась»: Крюков заявил о новой жизни после рождения ребенка

Константин Крюков рассказал, как изменилась жизнь после рождения ребенка. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В конце 2023 года актер стал папой во второй раз. По словам Крюкова, с появлением младшей дочки его жизнь кардинально изменилась. В первую очередь, он стал ценить те вещи, о которых раньше не задумывался.

«Во-первых, вся система ценностей разрушилась, потому что свершилось открытие: самое важное в жизни — сон. Ни деньги, ни карьера, ни машины. Сон! Во-вторых, дети быстро растут — и весьма банальные, но бесценные вещи начинаешь осознавать, пока это происходит: дочь уже никогда не будет такой, как сейчас», — заявил артист.

Крюков отметил, что стал больше времени уделять семье, а не съемкам. По словам актера, ради детей ему пришлось отказаться от многих вещей, но он не чувствует сожаления.

«Есть куча вещей, от которых я отказался, потому что на бытовых весах дом и семья перевешивают. Так мне интереснее. Хоть это и более утомительно», — резюмировал Крюков.

Ранее актер Константин Крюков заявил, что будет приучать детей к самостоятельной жизни. Подробности читайте в этой новости.