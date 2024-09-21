«Пусть сами делают»: Константин Крюков заявил о желании сделать детей самостоятельными

Константин Крюков заявил, что хочет воспитать в своих детях самостоятельность.

По словам артиста, главной проблемой 21 века в воспитании наследников является гиперопека, которая ломает судьбы. По этой причине многие дети не могут привыкнуть к самостоятельной жизни без родительского контроля или без их помощи.

Недавно Константин стал отцом во второй раз: он воспитывает 17-летнюю дочь Юлию от первого брака с Евгенией Варшавской и теперь занимается уходом за новорожденной малышкой от Алины Крюковой. Актер заявил, что в детях можно развивать чувство ответственности разными способами. Так, Константин всегда был против того, чтобы родители помогали со школой и домашним заданием, ведь даже к решению данной проблемы они должны подходить самостоятельно.

«Со мной никто никогда не делал домашние задания, у меня в школе никто понятия не имел, как мои родители выглядят, они ни разу туда не зашли за всю мою жизнь. И я сейчас смотрю — бедные дети! Их мучают мамы, делают с ними уроки… В общем, попытаюсь со своими детьми этого не делать. Пусть сами делают», — заключил Крюков в беседе с Пятым каналом.

Ранее мы писали о том, что Константин Крюков стал больше сидеть дома и меньше работать после рождения дочери.