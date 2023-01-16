10:52, 16 января 2023
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«Вся нога в крови»: Анастасия Волочкова сообщила о новом ударе по здоровью на Мальдивах
«Нога была в крови»: Волочкова на Мальдивах повредила опорный палец для балетных туфель.
Фото: Freepik.com
Балерина Анастасия Волочкова сообщила о новом происшествии во время отдыха на Мальдивах. На этот раз знаменитость повредила опорный палец для балетной обуви.
О случившемся Волочкова рассказала в соцсетях: «Вся нога была в крови. А этот палец – моя опора на пуантах».
Расстроенная Волочкова добавила: «Ну как так». Она отметила, что в ее жизни «без приключений не бывает».
Ранее на Мальдивах балерина почувствовала сильную боль в паху. Волочкова отправилась в балетный зал, чтобы проверить тонус в мышцах. В итоге балерина плакала и «рыдала от боли». Она призналась, что похудела и ей больно ходить.
Фото: Личная страница Анастасии Волочковой
Источник фото:Freepik.com
Автор:Лилия КараеваТеги:
#нога