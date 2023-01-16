«Вся нога в крови»: Анастасия Волочкова сообщила о новом ударе по здоровью на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова сообщила о новом происшествии во время отдыха на Мальдивах. На этот раз знаменитость повредила опорный палец для балетной обуви.

О случившемся Волочкова рассказала в соцсетях: «Вся нога была в крови. А этот палец – моя опора на пуантах».

Расстроенная Волочкова добавила: «Ну как так». Она отметила, что в ее жизни «без приключений не бывает».

Ранее на Мальдивах балерина почувствовала сильную боль в паху. Волочкова отправилась в балетный зал, чтобы проверить тонус в мышцах. В итоге балерина плакала и «рыдала от боли». Она призналась, что похудела и ей больно ходить.