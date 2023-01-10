«Мне больно ходить»: балерина Анастасия Волочкова лечит боль в паху на Мальдивах
Балерина Анастасия Волочкова страдает от интимной травмы на Мальдивах.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Скандальная балерина Анастасия Волочкова сейчас отдыхает на Мальдивах. Она любуется красивыми пейзажами и публикует фотографии в провокационных позах. На днях звезда призналась, что не просто наслаждается отпуском, а залечивает раны. Оказалось, что экс-прима Большого театра испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
У знаменитости случилось обострение старых «болячек». Анастасия много лет мучается от различных болей спортивного характера, которые вызваны бесконечными балетными тренировками. В путешествии у нее началось обострение.
«Эта непростая работа вызывает воспалительный процесс на протяжении всей моей трудовой деятельности. И когда паховая зона начинает воспаляться, это потом проходит очень долго. Мышцы и связки не приспособлены для того, чтобы выдерживать такую большую нагрузку. А я на протяжении ноября и декабря выдерживала невероятный график», – поделилась артистка в беседе с MK.RU.
Волочкова рассказала, что почувствовала сильную боль на Мальдивах. Она верила, что Индийский океан ее вылечит.
«Вчера пошла в балетный зал, чтобы понять: в каком тонусе мои мышцы. И я просто плакала в зале, я рыдала от боли. Это не сустав, это связки, боль в которых проходит очень тяжело. Я похудела уже, не знаю насколько. Мне больно ходить, дайте дожить и отдохнуть до возвращения», – пожаловалась звезда.
При этом блондинка говорит, что все равно будет садиться на свой фирменный шпагат! Все ради любимых поклонников.
Ранее мы писали о том, что Анастасию Волочкову ожидает суд за долги.