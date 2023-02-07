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10:27, 07 февраля 2023
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«Ребенку уже месяц»: Ольга Орлова сделала неожиданное заявление о родах

Ольга Орлова ответила всем критикам, сомневающимся в ее беременности и родах.

«Ребенку уже месяц»: Ольга Орлова сделала неожиданное заявление о родах

Фото: Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Вчера в жизни Ольги Орловой произошло радостное событие: знаменитость вновь стала мамой. Телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Всю беременность критики обвиняли звезду в том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. И даже после того, как Ольга поделилась трогательной фотографией из роддома, публика была непоколебима: рожала не Орлова! Узнав об очередных нападках, женщина ответила всем негодующим.

Так, в социальной сети знаменитость с юмором написала: «Фото постановочное, ребенку месяц. А губы сразу пластический хирург накачал».

К слову, многие звездные коллеги поспешили публично поддержать Ольгу. «Моя любимая подруга сегодня стала мамой во второй раз. Моя девочка. Ты умничка, Анютка, такая красавица!» — написала Ксения Бородина.

Ранее Виктория Дайнеко высказалась по поводу второй беременности. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:starhit
Теги:
#Ольга Орлова
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#звездные скандалы
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