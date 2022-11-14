«Вся моя жизнь была только с ней»: Сергей Зверев признался в многолетней близости с Аллой Пугачевой

Пока Алла Пугачева разбирается с гражданством Израиля и посещает концерты эмигрировавших звезд за границей, в России по ней тоскует Сергей Зверев. Артист признался, что очень тяжело переживает из-за отъезда Примадонны из страны.

Как оказалось, долгое время Зверев был в депрессии после новостей об эмиграции Аллы Борисовны. По его словам, он прекратил с ней общение, потому что находится в Москве, а она за границей. «У нас просто нет возможности!» - эмоционально объяснил разрыв отношений Сергей, а также добавил, что понимает необходимость певицы уделять внимание мужу и детям.

С теплом Зверев вспомнил время, когда Алла Борисовна была одна. Он рассказал, что в то время они постоянно были вместе – гастролировали, выступали и даже жили. Артист признался, что бежал по первому зову Примадонны. Во время тура по 8-ми стадионам певец только и успевал забегать домой, принимать душ, после чего мчался к Пугачевой.

Также артист признался, что именно отъезд «его музы» стал причиной приостановки его творческой деятельности. Зверев не давал концерты, перестал выпускать новые песни, потому что был в апатии и ничего не желал делать без человека, который его вдохновлял. Однако сейчас Сергей восстанавливается. По его словам, он не может больше жить без музыки, поэтому возобновляет свою карьеру.

К слову, сама Пугачева не спешит пока за границей с концертами, зато ее муж Максим Галкин (признан иноагентом на территории РФ) во всю гастролирует по Европе и США. Недавно мы публиковали суммы гонораров, которые получают отечественные звезды-эмигранты. И как оказалось, многие потеряли большие деньги, отказавшись от российской публики.