«Вся Москва в 1981 смотрела на Андрея Александровича»: Разин рассказал, что его объединяло с Юдашкиным

Экс-продюсер группы «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о схожести с покойным модельером Валентином Юдашкиным. По его словам, он тоже хотел быть дизайнером, но судьба распорядилась иначе.

В личном блоге Разин решил сравнить себя с именитым кутюрье. Он признался, что в молодости создавал наряды. Однажды он даже показал твое творение Юдашкину. Это была рубашка, сделанная из майки, с карманами и погонами.

«Вся Москва в 1981 году поворачивала голову и смотрела на Андрея Александровича, который приехал с севера. У меня было много денег, так как я уже год проработал в Нижневартовске. Я ходил по Арбату в джинсах Levis Strauss», - рассказал Андрей Разин.

Продюсер заявил, что мог бы действительно, как и Юдашкин, построить карьеру в модной индустрии. Но его завлекла музыка, и в итоге он стал продвигать коллектив «Ласковый май». По признанию Разина, большую роль в этом выборе сыграло творчество певицы Аллы Пугачевой и Донны Саммер.

Ранее Андрей Разин обвинил в воровстве Сергея Лазарева и Романа Жукова за исполнение песен Юрия Шатунова.