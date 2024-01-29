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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 января 2024, 16:55
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«Вся Москва в 1981 смотрела на Андрея Александровича»: Разин рассказал, что его объединяло с Юдашкиным

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин признал сходство с Юдашкиным.
«Вся Москва в 1981 смотрела на Андрея Александровича»: Разин рассказал, что его объединяло с Юдашкиным

© Lomohov Anatoly/East News

Экс-продюсер группы «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о схожести с покойным модельером Валентином Юдашкиным. По его словам, он тоже хотел быть дизайнером, но судьба распорядилась иначе.

В личном блоге Разин решил сравнить себя с именитым кутюрье. Он признался, что в молодости создавал наряды. Однажды он даже показал твое творение Юдашкину. Это была рубашка, сделанная из майки, с карманами и погонами.

«Вся Москва в 1981 году поворачивала голову и смотрела на Андрея Александровича, который приехал с севера. У меня было много денег, так как я уже год проработал в Нижневартовске. Я ходил по Арбату в джинсах Levis Strauss», - рассказал Андрей Разин.

Продюсер заявил, что мог бы действительно, как и Юдашкин, построить карьеру в модной индустрии. Но его завлекла музыка, и в итоге он стал продвигать коллектив «Ласковый май». По признанию Разина, большую роль в этом выборе сыграло творчество певицы Аллы Пугачевой и Донны Саммер.

Ранее Андрей Разин обвинил в воровстве Сергея Лазарева и Романа Жукова за исполнение песен Юрия Шатунова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Андрей Разин
Валентин Юдашкин
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Валентин Юдашкин