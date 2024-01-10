«Коршуны и шакалы»: Разин обвинил в воровстве Сергея Лазарева и Романа Жукова

Продюсер Андрей Разин снова раскритиковал звезд, исполняющих песни Юрия Шатунова. Гневное обращение он разместил на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Разина сильно раздражает тот факт, что российские звезды регулярно исполняют песни группы «Ласковый май». На этот раз «досталось» Сергею Лазареву и Роману Жукову.

«С вами коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы "Ласковый Май". Вот сейчас Сережа Лазарев выложил на французском "Седую ночь". Рома Жуков — и "Белые розы" и "Седая ночь"», — заявил Разин.

Продюсер заявил, что будет добиваться удаления этих материалов со всех площадок. По его словам, во всем мире такие действия артистов считают незаконными — он назвал их «воровством по-российскому».

Ранее продюсер Андрей Разин выступил с новыми угрозами в адрес Лолиты на фоне отмены ее концертов в РФ. Он заявил, что проблемы у артистки начались после того, как она оскорбила его, и предрек ей скорую смерть.