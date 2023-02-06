«Вся исплакалась»: Ольгу Орлову пристыдили за жалобы во время беременности

Телеведущая и певица Ольга Орлова находится в счастливом ожидании ребенка. 45-летняя звезда совсем скоро должна родить, но продолжает активно вести соцсети. Там она часто жалуется на состояние здоровья. Блогер Лена Миро считает, что артистка преувеличивает.

По ее мнению, отеки и боли в спине бывают почти у всех женщин, находящихся в «интересном положении». Поэтому Ольге не надо акцентировать на этом внимание и постоянно жаловаться.

«Вся исплакалась. Забеременела – прекрасно. Родишь. Страдать-то зачем? Прекрати жаловаться – ничего страшного или необычного с тобой не происходит», – написала Миро в личном микроблоге.

Блогер предположила, что телеведущая своими высказываниями пытается убедить публику, что сама вынашивает ребенка. Напомним, что долгое время поклонники критикуют Орлову и обвиняют в том, что она носит накладной живот. 45-летняя знаменитость якобы обратилась к суррогатной матери, которая родит ей малыша. Сама звезда устала опровергать подобные слухи.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова не стесняется разговаривать с сыном о сексе.