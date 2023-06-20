«Всучим обязательно»: именинник Николай Дроздов рассказал, чем порадует гостей на празднике

Ученый-зоолог, профессор географического факультета МГУ и ведущий телепередачи «В мире животных» с 1977 по 2018 годы Николай Дроздов ответил, что хочет «всучить» гостям на праздновании своего дня рождения. Об этом он рассказал в беседе с изданием ФАН.

Николай Николаевич родился 20 июня 1937 года. Именинник признался, что планирует отметить праздничный день в семейном кругу. В гости придут только родные, которых будут принимать на кухне по одному, так как помещение небольшое по размеру. Остальных разместят в кабинете.

Дроздов скептически относится к подаркам. Он говорит, что если что-то принесут, то непонятно, куда это потом девать. Зато сам мужчина собирается раздавать гостям книжки, которых накопилось больше, чем нужно.

«Что-нибудь всучим обязательно», – подчеркивает телеведущий.

Николай Николаевич отмечает, что на сегодняшний день его все устраивает и всего хватает. Он целый день принимает поздравления, звонки идут один за другим.

«Я лишнего не хочу. Наоборот, хочу кому-то что-нибудь отдать. Знаете, что отдал, то и сохранил», – подытожил именинник.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов назвал причину ухудшения самочувствия. В январе стало известно о том, что телеведущий попал в больницу с переломами ребер. Звезда рассказал, что именно с ним происходит.