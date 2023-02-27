«До ребер еще не доходило»: 85-летний Николай Дроздов назвал причину ухудшения самочувствия

Совсем недавно 85-летний Николай Дроздов крайне обеспокоил своих поклонников. В январе стало известно о том, что телеведущий попал в больницу с переломами ребер. После долгого затишья мужчина вышел на связь с порталом PROzvezd и назвал причину ухудшения самочувствия.

Выяснилось, что много лет назад Дроздов перешел на вегетарианство. В мясе содержится большое количество белка, и отказ от него привел к хрупкости костей у знаменитости.

«Раньше, признаюсь, случались и другие переломы, но до ребер еще не доходило. Раз дошло — надо срочно возвращать в рацион говядину и баранину», — высказался телеведущий.

К слову, подобная новость еще больше встревожила фанатов мужчины, вот почему они поспешили ему пожелать скорейшего восстановления.

Ранее 27-летняя Елизавета Арзамасова вышла на связь с подписчиками и заговорила о заболевании. Подробности читайте в этой статье.