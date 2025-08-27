Вступилась за Товстика: раскрыта правда о связи Ларисы Долиной с любовником Полины Дибровой

Певица Лариса Долина вступилась за любовника Полины Дибровой, бизнесмена Романа Товстика. Как выяснилось, народная артистка несколько лет назад рекламировала БАДы его компании.

Юрист пока еще законной жены предпринимателя Елены Катя Гордон рассказала в эфире шоу Андрея Малахова, что Лариса Долина звонила ей и пыталась замять скандал. Исполнительница хита «Погода в доме» пыталась убедить адвоката в порядочности Товстика.

Оказалось, что в 2014 году звезда рекламировала один из продуктов для похудения компании Романа. По словам Долиной, БАДы помогали ей отлично себя чувствовать и прекрасно выглядеть, сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой супругой Полиной из-за ее измены. Предполагаемый любовник 36-летней модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но жена шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Накануне суд вынес решение по делу о разводе телеведущего и его жены. Супругам дали время на примирение до 30 сентября.