«Скоропостижного развода у Романа не случится»: суд дал Товстикам время на примирение

Суд не развел Елену и Романа Товстиков и дал срок на примирение до 30 сентября. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон.

Она заявляла два ходатайства. Первое касалось объединения дел и передачи в Пресненский суд, но его отклонили. Второе ходатайство судья удовлетворила.

«Скоропостижного развода у Романа не случится. Только 30 сентября будет следующее заседание», - рассказала Гордон в личном аккаунте в соцсетях.

Она отметила: судья удивилась, что у пары шестеро детей и якобы паре не нужен срок для примирения.

Ранее Полина Диброва рассказала, что ее муж узнал об отношениях с Романом Товстиком, как только они стали сближаться. Супруга ведущего утверждает: никакого обмана в сторону Дмитрия не было и не может быть. Также Полина поделилась, что приняла решение соединиться с Романом, когда он объявил жене о разводе.