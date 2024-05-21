Вступилась за подругу: разъяренная Самбурская ответила хейтерам сериала с участием Гагариной

Полина Гагарина сыграла главную роль в сериале «Красные линии» — спин-оффе сериала «Бывшие». О картине уже появились первые отзывы. Многие зрители недоумевают, почему певица внезапно стала актрисой. Но у исполнительницы хита «Спектакль окончен» нашлись и защитники — за нее заступилась Настасья Самбурская.

В основе сюжета история про девушку Елену Огурцову. Она зажата между двумя мужчинами — один крадет у нее свободу, а другой — мечту. Героиня не побоялась пойти на поводу у желаний и встретила на своем пути много трудностей.

Россияне не оценили то, что главную роль в картине исполнила певица.

«Только не Гагарина. Отвратительная игра», «Зачем вы взяли Гагарину? Она не актриса. Какой смысл?», — написали они в социальных сетях под анонсом сериала.

После критики за коллегу решила заступиться актриса Настасья Самбурская.

«Ваше мнение очень важно и ценно. Все его заметили и обратили на вас внимание. Скажите пожалуйста, какой из ваших талантов мы, с жителями нашей дружной Инстаграм* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) деревни тоже можем оценить и высказаться», — съязвила Самбурская.

Напомним, на премьеру сериала артистка пригласила бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Подробнее читайте здесь.