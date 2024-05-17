Бойфренда оставила дома: Полина Гагарина и ее бывший муж появились на премьере сериала

Певица Полина Гагарина сыграла главную роль в сериале «Красные линии» — спин-оффе ленты «Бывшие». На премьеру картины приехал ее бывший супруг, фотограф Дмитрий Исхаков. Возлюбленного артистки Станислава Микова не увидели в числе гостей.

В разговоре с Voice Исхаков признался, что никогда не смотрел сериал «Бывшие» и не видел Гагарину в большом кино, но он планирует ознакомиться с новым амплуа бывшей жены.

«Я решил, что сегодня неплохой день, чтобы это сделать. Мы с Полиной в хороших отношениях. Она меня пригласила. Думаю, что Полина хорошая актриса», — пояснил экс-супруг артистки.

Полина Гагарина появилась на премьере сериала в лаконичном образе: она надела черное платье-пиджак и черные туфли на шпильке. Звезда позировала перед журналистами со своим экранным сыном — 10-летним Евгением Писаревым. Однако певица так и не подошла на мероприятии к бывшему супругу.

Как пояснил режиссер сериала Гамлет Дульян, в основе сюжета история про девушку Елену Огурцову. Она зажата между двумя мужчинами — один крадет у нее свободу, а другой — мечту.

37-летняя артистка пояснила, что Огурцова не побоялась пойти за своей мечтой и встретила на пути много трудностей.

«Мы делали это кино с большой любовью», — призналась Гагарина.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» была замужем за Дмитрием Исхаковым с 2014 по 2021 год. У супругов есть общая дочь Мия. Недавно певица рассказала о том, почему не комментировала развод с бывшим мужем.