Встревоженная жена Игоря Николаева высказалась о его госпитализации

Поклонники волнуются за здоровье певца Игоря Николаева, который, по сообщениям СМИ, был госпитализирован с инфарктом в одну из больниц. Журналисты связались с 63-летним артистом, а потом о его здоровье высказалась молодая жена Юлия Проскурякова. Девушка была очень встревожена.

Избранница мэтра попросила представителей прессы и поклонников не звонить и не беспокоить ее мужа. Она также прикрепила ссылку на свежий пост Николаева в личном микроблоге. Композитор сам рассказал о своем состоянии и поспешил всех успокоить.

«Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах. Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова», – написал звезда.

Поклонники и коллеги написали Николаеву множество добрых слов и пожелали беречь здоровье. Они надеются, что в действительности с певцом все хорошо, а обследование необходимо для спокойствия.

Ранее мы писали о том, что отец госпитализированного Романа Костомарова заговорил о выписке фигуриста.