Встретит весну в СИЗО: актрисе Рамиле Искандер продлили арест по делу о наркотиках

Суд не стал менять меру пресечения в отношении актрисы Рамили Искандер, которая является фигуранткой уголовного дела о сбыте наркотиков. Девушку оставили под стражей. Она пробудет в СИЗО еще минимум до 16 марта, передает progorod58.ru.

Таким образом, судом было принято решение о продлении действующей меры пресечения еще на месяц. Искандер будет находиться в изоляторе, пока идут следственные мероприятия по ее делу. Актриса обвиняется по статье о покушении на сбыт запрещенных веществ.

В сентябре минувшего года, по данным СМИ, в машине Рамили нашли два килограмма наркотиков. Кроме того, вещества были обнаружены у нее дома. От дачи показаний девушка отказалась.

Искандер является заслуженной артисткой России. В ее послужном списке более 20 фильмов. Также она озвучила пару сотен кинолент и сериалов.

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