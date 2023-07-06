Встретил улыбчивую девушку в самолете: Владимир Пресняков рассказал о стюардессе, которой посвятил песню

Песня «Стюардесса по имени Жанна», исполненная музыкантом Владимиром Пресняковым, посвящена девушке, которую он встретил в самолете, возвращаясь из гастролей. Историю бортпроводницы музыкант рассказал сайту PROZVEZD.

Пресняков встретил стюардессу во время утомительного и долгого перелета в Москву. Пассажиры были уставшими, но бортпроводница сделала полет комфортным и подняла всем настроение.

«Все были мрачные, грустные, жуткие, усталые, а она ходила и улыбалась… В нее все влюбились, она настолько обаятельная была», - поделился воспоминаниями музыкант, сравнив девушку с Солнцем.

По возвращении Пресняков сочинил одну строчку и обратился за помощью к композитору Илье Резнику: благодаря ему в 1992 году получилась песня, которую до сих пор хором поют на концертах.

Сам же Пресняков почти не пишет песен в последнее время. С ним работают постоянные авторы: один из них – Кирилл Павлов, сочинивший «Выходной», «Странную» и другие композиции.

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