«Встретил счастье не с первого раза»: Лиза Моряк высказалась о браке с Сариком Андреасяном

Лиза Моряк заявила, что хотела бы быть первой и единственной женой Андреасяна. Об этом она призналась в интервью журналу «Здоровье».

Актриса Лиза Моряк с 2019 года встречается с режиссером Сариком Андреасяном, в 2022 году они зарегистрировали брак, а спустя год у них родилась дочь Элизабет.

По признанию актрисы, она мечтает всю жизнь прожить только с одним мужчиной.

«Признаюсь, мне больно осознавать, что я не первая супруга для своего мужа. Но у Сарика, вероятно, была задача встретить свое счастье и быть просто счастливым. И он встретил, но не с первого раза. Мы по современным меркам уже „динозавры“», — рассказала она.

Моряк добавила, что изначально стремилась сделать упор не на карьере, а на личной жизни.

«К сожалению, не у всех наших великих красивых и талантливых актрис сложилась личная жизнь. Многие советские актрисы умирали в одиночестве с сильными зависимостями. Большинство из них выбирали карьеру вместо детей, поэтому когда я пошла в эту профессию, я точно знала, как не надо делать», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Моряк готовится к рождению второго ребенка. Она с мужем планирует провести гендер-пати.