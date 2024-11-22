«Хотим узнать пол ребенка вместе»: Лиза Моряк рассказала о планах

Беременная артистка поделилась селфи из клиники и раскрыла планы на второго ребенка.

«На наших фотографиях с узи мы всегда сонные, так как ездим перед работой очень рано) но Сарик всегда со мной! Касательно гендер-пати! Я пол ребенка не знаю, хочу разделить это событие в кругу близких и друзей, и узнать вместе! Мы будем делать гендер пати!», — поделилась знаменитость.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк узаконили свои отношения в ноябре 2022 года. Актриса признавалась, что муж сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале прошлого года артистка родила дочь. Наследницу назвали Элизабет.

18 ноября текущего года Моряк сообщила о второй беременности.

Ранее мы писали, что Лиза Моряк вышла в свет в облегающем платье после новости о беременности.