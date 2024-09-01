Встречаются полгода: Алана Мамаева рассекретила новые отношения с пластическим хирургом

Алана Мамаева рассекретила свой новый роман.

Блогерша впервые после развода с футболистом заговорила о личной жизни и рассказала про избранника. Алана призналась, что начала строить отношения с пластическим хирургом Павлом Корнеевым. По словам Аланы, они встречаются уже полгода.

Мамаева рассказала о романе со специалистом у себя в блоге, заявив, что они уже даже успели познакомить детей от предыдущих союзов. По словам Аланы, им удалось стать семьей и построить дружеские взаимоотношения. Кроме того, блогерша заявила, что сейчас они все вместе находятся на отдыхе у моря.

«Когда прощались после отпуска, дети не хотели расставаться», — поделилась Алана у себя в блоге.

Поклонники телеведущий поинтересовались, почему она так долго скрывала свой статус занятой женщины. Алана ответила на это, что от внимательных подписчиков трудно что-то утаить, как бы этого не хотелось.

Напомним, что модель воспитывает дочь от Павла Мамаева, с которым она развелась в 2021 году. Тогда Алана обвинила бывшего мужа в изменах, а после заявила, что он финансово не поддерживает ребенка.

Ранее мы писали о том, что Павел Мамаев подарил жене машину за 30 млн рублей после выписки из роддома.