Встречались только один раз: Григорий Лепс признался, что у него есть внебрачный сын

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс сделал шокирующее заявление. Артист признался, что у него есть внебрачный сын.

Лепс поделился секретом на гала-концерте, посвященном столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле. Народный артист России признался, что видел наследника лишь однажды, сейчас они не общаются, сообщает Пятый канал.

По словам Лепса, его наследник уже взрослый мужчина, у него есть семья и работа, поэтому он не видит смысла поддерживать с сыном контакт.

Артист также добавил, что практически у всех есть внебрачные дети, только немногие в этом готовы признаться.

Ранее мы писали, что Григорий Лепс заработал почти 30 млн рублей на ресторанных проектах. Исполнитель хита «Натали» владеет двумя гастрономическими проектами. Два года назад артист стал одним из учредителей компании, которая занимается доставкой продуктов и ресторанной деятельностью. За 2022 год предприятие заработало 25 млн рублей.

Напомним, на Григория Лепса подали в суд с требованием выплатить 10 млн рублей.