«Встречается редко в шоу-бизнесе»: Иосиф Пригожин раскрыл свое отношение к Валерию Леонтьеву

19 марта певец Валерий Леонтьев отметил 75-летие. В день своего юбилея исполнитель хита «Полет на дельтаплане» объявил о завершении карьеры. Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru высказался об уходе артиста со сцены и рассказал о своем отношении к нему.

Иосиф Пригожин признался, что всегда уважал Валерия Леонтьева. Как отметил продюсер, певец всегда любил свою профессию. По признанию супруга Валерии, яркие номера артиста с танцами и балетом невозможно забыть.

Кроме того, Иосиф Пригожин подчеркнул, что за время своей карьеры Валерий Леонтьев ни с кем не ссорился и не попадал в скандалы. Продюсер заявил, что это редкость в сфере шоу-бизнеса.

«Я всегда относился к нему с уважением. <...> Артист отличался своим трудолюбием. Он ни с кем не ссорился, не попадал в скандалы, что встречается весьма редко в шоу-бизнесе», — высказался Иосиф Пригожин.

Продюсер отметил, что Валерий Леонтьев полностью отдавал себя творчеству — певец целыми днями занимался музыкой и постановками номеров, чтобы порадовать зрителей, поэтому у него просто не было времени на сплетни и конфликты.

По мнению Иосифа Пригожина, Валерию Леонтьеву тяжело далось решение о завершении карьеры.

«Ему наверняка тяжело прощаться со сценой, но он принял такое решение. И я бы хотел воспользоваться моментом, чтобы поздравить его с 75-летием и пожелать удачи», — заключил продюсер.

Ранее сообщалось о том, что Иосиф Пригожин назвал правильным решение Валерия Леонтьева покинуть сцену.