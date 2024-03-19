«Сцена — храм для артиста»: Пригожин прокомментировал новость о завершении карьеры Леонтьева

Народный артист России Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнилось 75 лет, заявил, что покидает сцену из-за своей «дряхлости». Продюсер Иосиф Пригожин назвал правильным решение певца.

Продюсер привел в пример Муслима Магомаева, который завершил карьеру, будучи в хорошей форме. Человек, говорит он, сам понимает, когда ему уходить. Но для кого-то пение — смысл жизни. Пригожин привел в пример Иосифа Кобзона, выступавшего на сцене до последнего.

«Сцена — словно храм для артиста. И я могу сказать, что Валерий Леонтьев достойно отслужил сцене и зрителям. Сейчас он решил, что пора уходить. Это связано со многими вещами. Я уважаю его решение и считаю его правильным», — цитирует Пригожина NEWS.ru.

Он пояснил, что здоровье для певца важно так же, как и для спортсмена. А вокальную форму не всегда удается поддерживать.

По словам Пригожина, Валерий Леонтьев очень хорошо выглядит для своих лет и, действительно, заслуживает звания народного артиста.

Долгое время артист жил в США, но недавно решил тайно вернуться в Россию. Свой день рождения он планирует отмечать скромно в Москве, соберет только самых близких людей. Леонтьев признался, что решил уйти из профессии даже без прощального тура.