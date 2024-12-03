Встреча года: Тимоти Шаламе пообщался с «российским двойником» Марком Эйдельштейном

Российский актер Марк Эйдельштейн не упустил возможность встретиться с голливудской кинозвездой Тимоти Шаламе, с которым его уже долгое время сравнивают поклонники. Они пообщались и даже сделали совместное фото на премии Gotham Awards 2024 в Нью-Йорке.

После успеха фильма «Анора» Марк стал постоянно ездить в США на различные мероприятия. Вместе с коллегой Юрой Борисовым он побывал и на прошедшей 2 декабря кинопремии, на которой собрались главные иностранные звезды. Среди приглашенных оказался и актер из «Дюны» Тимоти Шаламе. За пределами красной дорожки Эйдельштейн подошел к знаменитости и представился ему. Фото с их встречи появились в Сети.

Отметим, что оба актера выбрали классические образы для мероприятия. Марк был в смокинге, а Тимоти — в костюме с двубортным пиджаком. Впрочем, сейчас сходство звезд не так заметно, так как недавно Шаламе избавился от кудряшек и отрастил усы.