28-летний Тимоти Шаламе снялся топлес для журнала Rolling Stone. Об этом сообщает Леди Mail.

Актер Тимоти Шаламе снялся в новой фотосессии для журнала Rolling Stone — один из снимков украшает обложку глянца. На нем актер позирует в рваном свитере от Balenciaga и с небрежной укладкой.

На одном из кадров Шаламе снялся почти топлес, накинув на себя только расстегнутую зимнюю куртку. Судя по остальным кадрам, фотосессия проходила не только в студии, но и на улицах города. На Шаламе журналисты рассмотрели одежу от модных брендов Celine, Chanel и Miu Miu.

Фотосессию организовали в честь выхода фильма «Никому не известный», в котором актер сыграл Боба Дилана. Съемку постарались стилизовать под жизнь и карьеру музыканта.

Ранее мы писали о том, что актер Тимоти Шаламе лишился главных ролей в блокбастерах из-за внешности.