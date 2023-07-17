Преследует одну цель: о чем говорит активность Костомарова в соцсети после выписки из больницы

Не так давно стало известно о выписке Романа Костомарова из больницы. После ампутации конечностей и процедуры протезирования фигурист пытается вернуться к прежней жизни. Он вновь начал вести личный блог и ежедневно показывает свои тренировки из зала. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность Олимпийского чемпиона в соцсети.

По словам эксперта, чтобы оценить поведение Костомарова, нужно обратиться к психологии профессиональных спортсменов.