Преследует одну цель: о чем говорит активность Костомарова в соцсети после выписки из больницы
Психолог Мирная объяснила, почему вставший на протезы Костомаров изнуряет себя тренировками .
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Не так давно стало известно о выписке Романа Костомарова из больницы. После ампутации конечностей и процедуры протезирования фигурист пытается вернуться к прежней жизни. Он вновь начал вести личный блог и ежедневно показывает свои тренировки из зала. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность Олимпийского чемпиона в соцсети.
По словам эксперта, чтобы оценить поведение Костомарова, нужно обратиться к психологии профессиональных спортсменов.
«Это люди, которые всегда преодолевают себя, перешагивая через инстинкт самосохранения ради побед. Сейчас мы видим, как Роман входит в привычный для него ритм на грани человеческих возможностей, чтобы достичь новой глобальной цели», — высказалась специалист.
Инна Мирная
Психолог
Многие коллеги Костомарова убеждены, что он преодолеет все невзгоды и вернется на лед. Именно в этом, по мнению Инны, и заключается новая цель фигуриста, ради которой он так усердно тренируется.
Также эксперт убеждена, что у активности Романа в личном блоге есть две психологические причины.
Во-первых, у спортсмена есть потребность в поддержке. По мнению специалиста, нет сомнений в том, что Костомаров сейчас проживает одну из стадий гореваний. Напомним, это — отрицание, злость, торги, депрессия, принятие.
«На любом из первых четырех уровней человек справляется так, как может. Ищет способы, которые ему комфортны. Роману, видимо, важна публичная поддержка в этот сложный период жизни», — поделилась мнением Инна.
Инна Мирная
Психолог
Во-вторых, Роман выполняет свою социальную миссию, в которой он, возможно, видит опору.
«Скорее всего, он получает много слов благодарности за то, что так открыто транслирует своё восстановление. Он мотивирует многих, кто оказался в такой же ситуации. А для него это — ещё одно подтверждение, что он нужен, полезен и ему есть ради чего жить», — высказалась эксперт.
Инна Мирная
Психолог
Инна Мирная считает, что Роман Костомаров является примером высочайшей силы воли!