«Вставили спицы и штифты»: 74-летняя вдова Караченцова вновь оказалась на операционном столе

Еще совсем недавно поклонники переживали за состояние 74-летней актрисы Людмилы Поргиной после ее падения на даче, а теперь она вновь оказалась в больнице и на операционном столе. Как выяснилось, вдова Караченцова захотела решить проблемы с ногой, появившиеся у нее несколько месяцев назад после перелома пальцев.

Артистка рассказала, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Оно должно полностью избавить ее от неприятных ощущений в конечности. «Я, конечно, несколько волновалась. Во время операции мне вставили в ногу специальные спицы и штифты. Спицы уже сняли, а штифты теперь останутся на всю оставшуюся жизнь», - цитирует слова Поргиной издание PROZVEZD.

Теперь Людмиле Андреевной предстоит длительная реабилитация. В течение 16-ти дней она должна ходить в баруках - ортопедической обуви, позволяющей снизить нагрузку на стопу. После этого болевые ощущения пройдут. Врачи сообщили, что восстановление актрисы проходит хорошо.

Напомним, что из-за больничного Людмила Поргина перестала работать. Однако и после полного выздоровления она не уверена, что вернется в «Ленком». Пока она не принимает поспешных решений и не увольняется, однако уверена, что сделает это, если ситуация не нормализуется и ей не предложат хорошие роли.

Ранее вдова Караченцова рассказала, как именно упала на даче и какие травмы получила от удара о бревно.