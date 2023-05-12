«Тело у меня кроваво-синего цвета»: Людмила Поргина рассказала о своем состоянии после падения

На днях 74-летняя Людмила Поргина была госпитализирована с серьезными травмами, полученными в результате несчастного случая. Артистка оказалась в больнице с сотрясением мозга после сильного удара головой об бревно. Поклонники, узнав о произошедшем, всерьез испугались за жизнь кумира, но все, к счастью, обошлось.

Вдова Караченцова рассказала, что сама жутко боялась, что неосторожность сильно повлияет на ее здоровье. Однако врачи помогли ей вновь встать на ноги. По признанию Поргиной, она две недели «лежала трупом», но сейчас ее уже выписали из клиники и отправили домой.

Как стало известно со слов самой звезды «Ленкома», инцидент произошел у нее на даче в пять часов утра. Она вышла на террасу из-за звука льющейся воды. Наклонилась, чтобы рассмотреть поближе, и поскользнулась. В итоге она ударилась головой о бревно, которое было положено специально от собак, и потеряла сознание.

Очнулась Людмила Андреевна только спустя время и поняла, что не может встать. Она оказалась зажата между бревном и трубами. Так актриса пролежала около трех часов, пока не пришел помощник по хозяйству и не помог ей выбраться.

«Врачи переживали за последствия: могли гематомы в мозгу или тромбы образоваться. Но, Слава Богу, все обошлось. Была только сильная боль при каждом движении. Мне постоянно кололи обезболивающие, чтобы я хоть немного могла поспать. Все тело у меня было кроваво-синего цвета. Сейчас эти ушибы стали желто-черными. Я ударилась всем, чем только могла», - поделилась Поргина с изданием PROZVEZD.

Ранее Людмила Андреевна впервые заговорила о «любовнице» мужа и призналась, что Караченцов считал ее сумасшедшей.