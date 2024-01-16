«Вставала ночью три раза, чтобы поесть»: Рожкова рассказала об угрозах Дубовицкой из-за худобы

Артистка Регина Дубовицкая угрожала коллеге Светлане Рожковой увольнением из «Аншлага» из-за сильной худобы. По ее мнению, глядя на юмористку, зрители не смеялись, а плакали.

Еще с молодости Рожкова могла похвастаться стройной фигурой. У нее не было проблем в лишним весом, и она даже не знала, что это такое. Но, придя в «Аншлаг», ее худоба стала серьезной проблемой. Как-то ей даже сказали, что, если она не поправится, ее просто уберут из эфира, так как она выглядит болезненно.

«Регина Дубовицкая пригласила меня к себе и сказала: «Если ты не наберешь хотя бы семь килограммов, я тебе не буду снимать, потому что на тебя невозможно смотреть». Приложила все усилия, чтобы набрать вес. Вставала ночью три раза, чтобы поесть», - рассказала Рожкова в беседе с писательницей Татьяной Устиновой в передаче «Мой герой».

Набрать вес в итоге у юмористки все-таки получилось. Правда, не семь килограммов, а пять, но этого хватило. В какой-то момент от нее даже стали прятать еду, чтобы она еще больше не поправилась.

Ранее дочери Светланы Рожковой удалили злокачественную опухоль.